Tržaške skupnosti bosta povezala petje in ples

Kulturne in verske skupnosti, ki že stoletja sooblikujejo tržaško stvarnost, bodo v petek, 21. februarja, dokazale, da se je mogoče s skupnimi močmi zoperstaviti delitvam in napetostim. Na festivalu kultur, ki bo na sporedu v salezijanskem gledališču v Istrski ulici, se bo vsaka skupnost predstavila s tradicionalnimi plesi in petjem. Dogodek prireja krovna organizacija srbskih kulturnih društev v Italiji v sodelovanju s petim rajonskim svetom.

Člani društva Pontes-Mostovi se bodo zavrteli v ritmu tradicionalnih srbskih melodij. Grško-pravoslavno skupnost bo zastopala plesna skupina Orfeas. Tudi Armenci bodo zaplesali: tradicionalne plese iz te države bo predstavila plesna skupina Alfa Dance. Tržaška islamska skupnost, ki ima svoj sedež z mošejo v Ulici Maiolica pri Stari mitnici, pa se bo predstavila z otroškim pevskim zborom. Sodelovali pa bodo tudi Kitajci, združenje Albancev iz Kosova in Albanije v Trstu Arbëria ter rusko-ukrajinsko društvo Rodnik.