Tržaškega ubežnika ujeli na Poljskem

Na Poljskem so ujeli Abdula Nasira Khana, 31-letnega pakistanskega državljana, ki je 14. decembra pobegnil iz tržaškega zapora. Takrat je za beg izkoristil čas, ki ga lahko zaporniki preživijo na prostem. Fotografijo, prstne odtise in osebne podatke Khana so tržaški policisti takoj posredovali kolegom ostalih evropskih držav. Iskalna akcija se je sicer najprej osredotočila na ozemlje Slovenije, kjer naj bi živela ubežnikova partnerka.

Po skoraj tritedenski iskalni akciji so Khana ujeli na Poljskem. Tržaško sodišče bo na podlagi mednarodne aretacije zahtevalo izročitev Khana. Moški, ki je bil predhodno obsojen in imel težave z odvisnostjo od drog, je v Italiji že prestal več kot 5 let zapora zaradi več kaznivih dejanj.