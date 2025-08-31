Tudi bala prispela v Kraško hišo

»Malo bolj naprej«, »Pazi!«, »Malo nazaj ...« je bilo nocoj slišati na Colu, kjer so pri Stršinoveh (na simboličnem domu neveste Kraške ohceti) bili na delu balarji, ki so tja z vozom in voloma prišli po doto. Delo ni bilo lahko, saj so na voz stlačili veliko leseno skrinjo, nekaj orodja pa še posteljo z blazinami in rjuhami vred. Tudi vprega volov Miška in Rikca je zahtevala svoj trud in čas. Na voz je nazadnje sedel tudi deček in v košarici s seboj nesel kokoš.

V Kraško hišo v Repnu (kjer pa »domuje« ženin) so balarji prispeli, ko je bilo že pozno zvečer. Najprej je bil ženinov oče začuden nad tako poznim obiskom, potem pa sta si z ženo pozorno ogledala predmete na vozu. Nad nevestino doto sta bila navdušena ... zdaj pričakujeta samo še prihod mladoporočenega para.