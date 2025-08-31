Nedelja, 31 avgust 2025
Tudi bala prispela v Kraško hišo

Še zadnje dejanje pred nedeljsko Kraško ohcetjo

Eva Skabar |
Repen |
30. avg. 2025 | 23:18
    Balarji so nevestino doto prepeljali z vozom (FOTODAMJ@N)
»Malo bolj naprej«, »Pazi!«, »Malo nazaj ...« je bilo nocoj slišati na Colu, kjer so pri Stršinoveh (na simboličnem domu neveste Kraške ohceti) bili na delu balarji, ki so tja z vozom in voloma prišli po doto. Delo ni bilo lahko, saj so na voz stlačili veliko leseno skrinjo, nekaj orodja pa še posteljo z blazinami in rjuhami vred. Tudi vprega volov Miška in Rikca je zahtevala svoj trud in čas. Na voz je nazadnje sedel tudi deček in v košarici s seboj nesel kokoš.

V Kraško hišo v Repnu (kjer pa »domuje« ženin) so balarji prispeli, ko je bilo že pozno zvečer. Najprej je bil ženinov oče začuden nad tako poznim obiskom, potem pa sta si z ženo pozorno ogledala predmete na vozu. Nad nevestino doto sta bila navdušena ... zdaj pričakujeta samo še prihod mladoporočenega para.

