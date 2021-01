Tuiach: Take ljudi so Kitajci obsojali na smrt

Tržaški občinski svetnik Fabio Tuiach se je na družbenih omrežjih ponovno pojavil z nesrečnim zapisom. Znan po številnih izjavah, ki dokazujejo, kako sta v njem globoko zasidrani rasizem in ksenofobija, se je tokrat osredotočil na politične izbire novega predsednika Združenih držav Amerike. Pretresen svetnik je verjetno omedlel, ko je izvedel, da je Joe Biden imenoval Rachel Lavine, transspolno osebo, za pomočnico ministra za zdravstvo ameriške zvezne države Pensilvanije.

»Občudujem Hitlerja, ki je bil prepričan katoličan (...), tudi islam in Iran sta mi danes bolj všeč. Tretjo svetovno vojno bodo sicer zmagali Kitajci, saj so tam, kot pravi komunisti, do leta 2000 take ljudi obsojali na smrt,« je zapisal Tuiach nad fotografijo pomočnice ministra na svojem FB zidu. Rachel Lavine, ki se zelo verjetno na Tuiachovo mnenje požvižga, ima za sabo sijajno politično kariero. Nazadnje je bila leta 2017 potrjena na položaju ministrice za zdravje v Pensilvaniji in zvezno državo spremljala v koronavirusni krizi.