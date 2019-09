Učinkovitost deratizacije pogojujejo ostanki hrane in kraja pasti

Tržaška občina bo v sklopu programa za sistematično zatiranje škodljivih glodalcev namestila nove pasti za lov miši in podgan. Učinkovitost programa sicer močno pogojujejo nekateri dejavniki, kot sta na primer uničevanje in kraja pasti ter puščanje ostankov hrane na trgih in v javnih vrtovih.

Poročilo o izvajanju in učinkovitosti programa je na včerajšnji tiskovni konferenci na Trgu Venezia predstavil pristojni občinski odbornik Michele Lobianco. V zadnjih dveh letih je bilo skupno nameščenih okrog 1250 pasti. »Zelo pogost in problematičen pojav sta kraja in uničenje nameščenih pasti,« je izpostavil odbornik Lobianco in razložil, da je bilo v zadnjem letu ukradenih okrog 700 naprav, na stotine pa jih je bilo poškodovanih. »Poleg tega pa imajo občani slabo navado v javnih parkih in na trgih za sabo puščati ostanke hrane, ki so za miši in podgane seveda bolj mamljivi od samih vab,« je še poudaril Lobianco in opozoril, da tako vedenje izničuje učinkovitost programa deratizacije in je obenem tudi kaznivo.