Uglasbila je izbor Kosovelovih poezij

Srečko Kosovel je zaznamoval pesniško ustvarjanje slovenske scene prejšnjega stoletja, njegova genialnost pa ostaja še vedno aktualna tudi danes. Na osnovi njegovih besedil nastajajo tako gledališke predstave, recitali in pesmi. Za uglasbitev Kosovelovih verzov se je odločila tudi priznana glasbenica in lutkarica Nika Solce.

Nika Solce se že od malih nog ukvarja z umetnostjo in lutkarstvom, njena zvesta sopotnica pa je tudi glasba. V svoji karieri je napisala in uglasbila veliko pesmi, med katerimi tudi pesmi slovenskih pesnikov in pesnic, med katerimi izstopa Alma Karlin. Solce redno sodeluje tudi z drugimi priznanimi glasbeniki na evropski ravni. Pred kratkim je nastopila tudi v Parizu, trenutno pa ustvarja glasbeni projekt s posnetki podmorskega sveta, za katerega je potovala po Sredozemlju in Atlantiku. V kreativnem procesu jo navdihuje tudi kraški pesnik Srečko Kosovel, kateremu je posvetila projekt, ki ga soustvarja z drugimi glasbenimi kolegi. Z njimi je nastopila tudi na radijskemu koncertu Studia Hendrix Radia Koper.

Solce, ki je že pred dvema letoma nastopila v Nabrežini, se tokrat vrača med publiko slovenskega kulturnega društva Igo Gruden z izborom Kosovelovih poezij, ki jih je sama uglasbila in jih bo odpela ter odigrala na četrtkov večer. Koncert, ki se začenja ob 20.30, bo zaživel v kulisi župnijskega sadovnjaka za cerkvijo Svetega Roka. V primeru neugodnega vremena bo koncert v sosednji dvorani kulturnega društva.