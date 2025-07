Tridesetletnik je v Trstu sredi dneva napadel moškega in mu iz rok iztrgal mobilni telefon. Med poskusom pobega naj bi ga po krajšem prerivanju udaril s kamnom v glavo. Zasačili so ga nabrežinski karabinjerji, ki so se nahajali v neposredni bližini in ga odvedli v zapor Coroneo.

Žrtvi so na kraju na pomoč priskočili reševalci službe 118, ki so jo nato prepeljali v katinarsko bolnišnico. Oba sta pakistanska državljana.