Danes so ob 20. uri Ulico Commerciale zaprli za promet, in sicer od Ulice Pauliana do Ulice Cordaroli, zaradi poškodbe vodne cevi, pri čemer so nujna popravila, je sporočila Občina Trst. Promet v smeri Opčin in z Opčin v smeri Trsta bo lahko potekal le po Ulici Cordaroli, voznikom pa svetujejo alternativno pot. Pred zaprtjem so namreč že nastajali zastoji, čeprav je promet potekal izmenično enosmerno.

Zaprtje Ulice Commerciale bo predvidoma trajalo dan ali dva, menijo pristojne oblasti.