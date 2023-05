Ulico Ponziana zaprli za promet

Ulico Ponziana so danes dopoldne kakih sto metrov pred križiščem z Istrsko ulico zaprli za promet. Mimoidoči so namreč sredi cestišča na prehodu za pešce opazili večjo luknjo, ki je nastala zaradi ugreznjenja asfalta, nevarno za pešce in voznike. Na kraju so bili lokalni policisti in gasilci.