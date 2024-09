Umetna inteligenca tudi koristna prevajalka

Pod šotorom tržaške univerze, ki ga bo mogoče obiskati še danes in jutri v sklopu festivala Trieste Next, je s svojo stojnico prisoten tudi Oddelek za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje. Radovednežem, ki so se potikali po šotorih na Velikem trgu, so predstavniki univerzitetnega oddelka pokazali, kako si lahko s pomočjo aplikacije Google Lens pomagamo pri prevajanju iz drugih jezikov.

Dovolj je, da s telefonsko kamero ujamemo letak, vabilo ali plakat s tekstom, pa tudi besedila v drugi obliki, in nam bo pametni telefon prikazal isti posnetek, besedilo pa bo napisano v jeziku, ki smo ga izbrali. »Aplikacija, ki sloni na umetni inteligenci, je lahko na primer zelo koristna za Italijane, ki ne poznajo slovenskega jezika. Z njeno uporabo pa lahko v sekundi dobijo v roke prevod slovenskih besedil,« je dejala Laura Castegnaro, ki je včeraj predstavljala prednosti aplikacije. »Seveda nam lahko Lens ponudi le zasilen prevod in je torej uporaben le v določenih primerih. Za bolj komplicirane prevode je človeški prispevek ob umetni inteligenci še vedno zelo pomemben,« je še dodala. Z nekoliko boljšim prevodom pa lahko že postreže inteligentni sistem ChatGPT.

Danes na Velikem trgu tudi SSG

Slovenščina in umetna inteligenca bosta tudi danes prisotni na Velikem trgu, in sicer med 13. in 14. uro, jutri pa med 17. in 18. uro. Festivala znanosti se bo v sodelovanju z oddelkom za pravne in jezikoslovne študije Univerze v Trstu udeležilo tudi Slovensko stalno gledališče, in sicer danes ob 13. uri. Pod drobnogledom bo predstava Chevap.chef, večjezični projekt v režiji Sabrine Morena. Srečanje bo interaktivno, saj bodo gledalci lahko spoznali in preverili učinkovitost različnih sredstev za prevajanje v gledališču, vključno z umetno inteligenco. Srečanje bosta vodili Laura Castegnaro in Karin Marc, potekal bo v sodelovanju z Založništvom tržaškega tiska in Mladiko, s Slovenskim stalnim gledališčem in Primorskim dnevnikom.