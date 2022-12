Ustvarjalnost tržaških umetniških obrtnikov ima svoj prostor v srcu Trsta. Na Ponterošu stoji namreč bela kovinska hišica oz. zabojnik z imenom Tržaška obrtniška umetnost, ki po novem bogati že zelo pestro ponudbo božičnega sejma med Borznim trgom in Trgom sv. Antona. V njej se predstavljajo ustvarjalci gibanja CrafTS s svojimi umetninami, ki sicer niso na prodaj na licu mesta. Obiskovalce hišice obdarijo namreč z zemljevidom, na katerem so označene delavnice in trgovine, kjer umetnine nastajajo.

»Naj bo to prvi od številnih dogodkov za promocijo tržaških umetniških obrtnikov,« je na včerajšnjem odprtju zaželela tržaška podžupanja Serena Tonel, ki je pobudo označila kot odličen primer sodelovanja med obrtniki in poudarila, da bodo mimoidoči s sprehodom po trgu lahko imeli jasen vpogled v ponudbo, ki je prisotna na celotnem občinskem ozemlju.

Hišica je neke vrste premična izložba. V njej ustvarja lesena oprema pravi občutek topline, v kateri so objete ilustracije, kipi, nakit, usnjeni modni dodatki, grafike, kozmetika, žgane pijače, okrasni predmeti iz naravnih materialov, ročno izdelani klobuki in drugo.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.