Umor v Kobjeglavi: pridržali dostavljalca drog

Kriminalisti Policijske uprave Koper so 23. junija uspešno zaključili preiskavo umora v Kobjeglavi. Ugotovljeno je bilo, da se je pokojni 57-letni Darjo Grmek aktivno ukvarjal s preprodajo prepovedanih drog, predvsem državljanom Italije. Za njegov umor je osumljen 59-letni Adriano Petelin iz Devina (po rodu je sicer iz Mavhinj).

Pri preiskavi pa so kriminalisti zbirali tudi druge dokaze, s katerimi so ugotovili, da je pokojnemu prepovedano drogo dostavljal 39-letni državljan Slovenije z območja Zasavja.

Kriminalisti so v preteklem tednu prijeli in pridržali 39-letnega osumljenca in na podlagi odredbe opravili hišno preiskavo. Pri njej je bilo zaseženo več elektronskih naprav in pripomočkov za pakiranje. Osumljeni je bil v nadaljevanju priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je sledil predlogu državne tožilke Okrožnega državnega tožilstva iz Kopra in je zoper osumljenega odredil pripor.

Osumljeni 39-letnik je bil za kazniva dejanja s področja prepovedanih drog že obravnavan in bil za ta dejanja tudi že pravnomočno obsojen.