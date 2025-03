Umrl je Bruno Volpi Lisjak

V starosti 93 let je umrl Bruno Volpi Lisjak, velik poznavalec našega morja in ribištva, ki je bil med drugim, skupaj s Frankom Cossutto, ustanovitelj Ribiškega muzeja v Križu. O naši obmorski in pomorski zgodovini je napisal vrsto knjig in raziskav. Po poklicu je bil ladijski kapitan.

Leta 1973 je bil med pobudniki, da je v Sesljanu nastal slovenski pomorski klub Čupa, tako je lahko prek njega širil ljubezen do morja in vzgajal mlade jadralce, veslače, pomorščake. Leta 2015 mu je takratni slovenski predsednik Borut Pahor podelil državno odlikovanje.

Bruno Volpi Lisjak, ki je bil rojen v Trstu, zadnja leta je preživel na slovenskem Krasu, je, kot rečeno, objavil ogromno člankov in raziskav (bodisi v slovenskem kot italijanskem jeziku), tudi z namenom, da bi spremenil odnos Slovencev do svoje pomorske zgodovine. »Naj bo vsem jasno, da smo Slovenci tudi pomorski narod,« je vedno trdil.