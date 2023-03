Uporabljala invalidsko parkirno karto že več let pokojne mame

Lokalni policisti so v minulih dneh v Ul. Mercadante v Terezijanski četrti na rezerviranem mestu za invalide opazili avtomobil z izpostavljeno navidezno veljavno invalidsko parkirno karto. Po podrobnejši kontroli in posvetovanju z operativno sobo urada za dovoljenja pa so ugotovili, da pripada invalidska parkirna karta ženski, ki je umrla pred skoraj petimi leti. Svojci po njeni smrti dovoljenja niso vrnili in so ga očitno zlorabljali, da bi si tako lažje zagotovili mesto za avtomobil, seveda nezakonito in na račun tistih, ki parkirišče res upravičeno potrebujejo. Parkirano vozilo so oglobili in ga je odpeljal pajek. Lastnici, ki je prišla po avtomobil, so naložili več kot 250 evrov globe in so ji izrekli 10 kazenskih točk, štiri zaradi parkiranja in šest zaradi nedovoljene uporabe invalidske parkirne karte.