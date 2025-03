Uspela dobrodelna akcija za ljudsko kuhinjo na Montuci

Pred vhodom v trgovino Coop v nakupovalnem središču Torri d’Europa sta policijski društvi ANPS in ANPP v soboto priredili dobrodelno zbiralno akcijo. Ob vhodu so kupce nagovarjali prostovoljci, oddajali so vrečke ter seznam prehrambenih izdelkov, s katerimi je lahko vsak prispeval k akciji. Zbrano so nato podarili ljudski kuhinji kapucinov na Montuci.

Na Tržaškem je namreč vse več ljudi, ki potrebujejo pomoč. Pater Lorenzo z nasmehom in dobro besedo vsak dan sprejema okrog 70 ljudi in jim postreže topel obrok: »Nekoč je večina obiskovalcev naše kuhinje bilo tujcev, zdaj pa je polovica Italijanov. K nam ne prihajajo samo tisti, ki si nakupa hrane ne morejo privoščiti. Veliko jih je takih, ki so osamljeni in se borijo proti duševni revščini, bolj kot materialni.«

Več informacij o delovanju ljudske kuhinje je na voljo na spletni strani www.montuzza.it.