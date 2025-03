Uveljavljeni pianist Luca Sacher se bo poklonil Antoniu Bibalu

Slovenska prosveta, Glasbena matica in Društvo slovenskih izobražencev prirejajo glasbeni dogodek, na katerem bo s samostojnim recitalom nastopil uveljavljeni tržaški pianist Luca Sacher, docent na tržaškem konservatoriju Tartini in na Glasbeni matici. Koncert bo v ponedeljek ob 20.30 v Peterlinovi dvorani (Ul. Donizatti 3), vstopnine ni.

Za to priložnost je pianist naštudiral zanimiv program, v katerem želi izpostaviti skorajda nepoznano osebnost tržaškega vsestranskega glasbenika Antonia Bibala (1922-2008). Ob Bibalovih skladbah program obsega še dela skladateljev, ki so vplivali na njegovo glasbeno pot: Manuel De Falla (1876-1946), Bela Bartok (1881-1945), Aleksander Skrjabin (1872-1915), Aram Hačaturjan (1903-1978), Edvard Grieg (1943-1907) in Alberto Ginastera (1916-1983). Tega zadnjega, ki s svojo poznoromantično poetiko edini med navedenimi sodi bolj v 19. kot v 20. stoletje, je Luca Sacher vključil, ker velja za najbolj reprezentativnega skandinavskega skladatelja, Skandinavija pa je dežela, kjer je Bibalo poklicno in umetniško uspel.

Sacher bo poslušalcem predstavil skladbe, ki jih bo izvajal, in odkril marsikatero zanimivo podrobnost iz razgibanega Bibalovega življenja. Ta je namreč Lucovemu očetu Stefanu zapustil rokopis svoje še neobjavljene avtobiografije.