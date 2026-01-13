Uzbekistan požel največje navdušenje

Pohitite! Zlasti, če bi radi v dobri družbi obiskali bližnjo ali srednjo Azijo. Kot kaže, so potovanja Primorskega dnevnika tudi letos pri bralcih vzbudila radovednost, saj so včeraj, na prvi dan vpisovanja, že skoraj zapolnili mesta. Največ se jih je prijavilo za oktobrsko odpravo v Uzbekistan, mesta so že skoraj zapolnjena. Številni so rezervirali mesto za potovanji v Turčijo in južno Francijo. Za Eolske otoke in Toskano pa je na seznamu nekaj več prostih mest. Prijave zbirajo do sobote.

Čar svilne poti in tudi kamelij

»Potovanja v Uzbekistan prirejamo že veliko let. Začeli smo v času Sovjetske zveze,« je povedala Vera Kermez, direktorica potovalne agencije Aurora, ki je za Primorski dnevnik pripravila tudi potovanja v Turčijo, na Eolske otoke in v Toskano, »srednjeazijski predel sveta s Kazahstanom, Kirgizistanom in Turkmenistanom je varen. Bogato območje na svilni poti ima živahno zgodovino, ki povezuje vzhod z zahodom.«

Tudi turška odprava bo kmalu dosegla maksimalno število udeležencev, »prava klasika za ljubitelje Bližnjega vzhoda. Za organizacijo tega potovanja smo se odločili, ker je bilo povpraševanja veliko. Potovali bomo med 5. in 13. majem, v idealnem obdobju za ogled Istanbula, Kušadasija, Pergamona, Mileta in drugih biserov, vse do Kapadokije,« je besedo pri Aurori prevzela Lucia Ciac, ki je poudarila, da so potovanja prirejena za najbolj radovedne udeležence, ki si želijo pravih doživetij.

Posebno doživetje čaka med drugim potnike v Toskani, kjer ponuja agencija neobičajno turo sredi marca, ko med Lucco in Pistoio zacvetijo kamelije. Z avtobusom bodo udeležence pospremili v kraje, ki so morda manj obiskani, a kljub temu bogati z zgodovino ter z arhitekturnimi in naravnimi znamenitostmi.