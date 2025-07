V Barkovljah prišli na svoje kosmati kopalci

Hišni ljubljenčki imajo v Barkovljah na voljo novo plažo. Tržaška občina se namreč pripravlja na odprtje prve opremljene plaže za pse. Da ne bi kosmatincev pustili še eno poletje na cedilu, so se pri odborništvu za občinsko premoženje odločili, da bodo dovolili uporabo plaže od včeraj dalje. Dokončana bo sicer oktobra.

Za pasje veselje odšteli 250.000 evrov

Na njej se lahko psi v spremstvu gospodarjev kopajo ob katerikoli uri (doslej so lahko skočili v morje pri Čedasu le v večernih urah). Plaža, poimenovali so jo Bau Beach, se nahaja med gozdičem, po prvih kopališčih, in kavarno Pane quotidiano na hišni številki 72. Na tistem predelu obale je bilo nekoč težko stopiti do morja, saj je pod zidom bil samo skalnati valobran.

Dostop pa je danes zagotovljen. Uredili so namreč plažo iz drobnih kamenčkov, do katere pelje začasno stopnišče. Nekaj metrov stran od plaže je postavljen skalnati valobran, ki ga bodo sicer do oktobra premaknili 15 do 20 metrov od obale. Do takrat bodo postavili novo stopnišče ob zidu in ograje ter fontano s pitno vodo. Za dela bo občina iz svojih blagajn vzela 250 tisoč evrov.