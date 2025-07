V Boljuncu sta nastala prva inovativna vagona

S predajo prvih dveh vagonov InnoWaggon je družba Innoway, ki je prevzela objekte nekdanje tovarne Wärtsilä v Boljuncu, stopila v novo fazo delovanja. S tem je tudi uresničila prvi korak industrijskega načrta, ki ga je predstavila ob lanskem prevzemu obrata.

Simbolični predaji vagonov podjetjem Yellow2Rail in Papierholz Austria v prostorih tovarne je danes sledilo približno 300 gostov iz različnih držav, med temi so bili tudi zaposleni v novonastalem tržaškem podjetju Innoway (tega sta ustanovila ladjarski velikan MSC in Innofreight, ki je specializirano v transportu tovora na železniških tirih), mednarodni partnerji in stranke, sindikati ter politični predstavniki (novinarji pa niso bili vabljeni). Gostje so si ogledali prototip 25-metrskega inovativnega vagona InnoWaggon, katerega velikost omogoča transport dveh velikih kontejnerjev.

S produkcijo prvih visokotehnoloških vagonov podjetje Innoway odpira novo poglavje v evropskem železniškem tovornem prometu. Trenutno delovna ekipa sestavlja prve vagone z uporabo predizdelanih komponent industrijskih partnerjev. Do leta 2027 pa naj bi na Tržaškem deloval najsodobnejši proizvodni obrat za tovorne vagone v Evropi, zagotavljajo iz podjetja Innoway.

Ko bo to delovalo s polno zmogljivostjo, bo letno proizvajalo več kot tisoč lahkih vagonov in do tri tisoč naprednih podvozij na leto, kar bo pripomoglo k modernizaciji evropskega železniškega tovornega omrežja, zmanjšanju emisij in preusmeritvi tovornega prometa s cest na železniške tire. »Skupaj ne gradimo le vagonov, temveč trajnostno prihodnost Evrope s krepitvijo njene industrije in pospeševanjem prehoda k zeleni logistiki,« sta v skupni izjavi povedala izvršna direktorja podjetja Innoway Andrea Castino in Johann Gruber.

S prevzemom objekta nekdanje tovarne Wärtsilä, potem ko je ta preselila svojo proizvodnjo na Finsko, je podjetje Innoway vzelo pod svoje okrilje tudi 255 delavcev, ki so bili zaposleni v boljunskem obratu za proizvodnjo ladijskih motorjev. Trenutno je v novi tovarni aktivnih približno petdeset zaposlenih, v prihodnjih mesecih se jim bodo pridružili tudi drugi delavci, ki so trenutno na čakanju na delo. Vsi bodo tudi sledili specifičnim programom usposabljanja za delo v tovarni.