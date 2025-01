V Boljuncu vaško prodajalno že pogrešajo

Med obiskom Boljunca smo naleteli na skupino drugače mladih članic in članov Slovenskega planinskega društva Trst, ki se mesečno srečujejo v Boljuncu za skupinske pohode. Domačinov je med njimi manj, a bo marsikateri udeleženec vseeno pogrešal trgovino na vaškem trgu. Nenazadnje za nakupe pred in med pohodniškimi druženji. Pred prodajalno smo srečali tudi Romaldo Furlani iz Mačkolj. »Vsake toliko sem nakupovala tukaj, ko je naneslo,« pove. Pohvalila je družino Žerjal, ki je prodajala tudi lokalne proizvode, med drugim domači med. »Drugje ne veš, od kod pride hrana,« je dejala. Supermarketi osvajajo vse, v tem gospodarskem sistemu pa garajo kmetje za malo ali nič dobička. Vaške trgovine, je spomnila Furlani, so tudi pomembna družbena sredina.

Stojan Stanič, ki ga je Primorski dnevnik zmotil med druženjem s prijatelji ob kavi, je pohvalil delikateso Žerjalov in njihov izbor sadja ter zelenjave. Kot v primeru drugih trgovin, so morali tudi upravitelji boljunskega marketa zahajati vsak dan na tržnico za nakup svežega sadja in zelenjave. »To bomo še pogrešali in že pogrešamo,« je poudaril. Posebej pa je cenil izbor krajevnih proizvodov, denimo sadja in sladic.

V dolinski občini pa vztraja marsikatera trgovina.

