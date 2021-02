V Burlu pri mali pacientki odkrili mutacijo koronavirusa

Raziskovalci tržaške pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo so pri mali pacientki pravkar odkrili primer novega seva koronavirusa. To je genska varianta N439K, druga najbolj razširjena mutacija virusa SARS-Cov-2.

»Mutacijo so prvič odkrili marca lani na Škotskem, nato pa se je avtonomno pojavila tudi v Evropi,« je pojasnila Manola Comar, mikrobiologinja tržaške univerze, in dodala, da se nov sev širi podobno kot originalni iz Wuhana. Skrbi pa jo podatek, da so se nekateri odrasli pacienti pred nedavnim drugič okužili s koronavirusom, kar daje misliti, da se novi sev že širi tudi med tistimi, ki so virus že preboleli in med cepljenimi osebami.

Med opazovanjem pediatričnih koronavirusnih bolnikov so med drugim valom v Burlu opazili, da je bilo virusno breme okuženih pacientov zelo visoko. Ta podatek je raziskovalce privedel do zaključka, da se nov sev lažje širi med otroki.