V Dolini med strankami leve sredine še nobenega dogovora

Habemus papam? Še vedno ne. Petkov večer, na katerem so se sestale vse levosredinske politične sile, da bi se le domenile, kdo jih bo v skorajšnji volilni tekmi zastopal, je bil jalov. Se pravi, da so pogajanja še v teku, saj si niso bili udeleženci edini glede županskega kandidata. Še vedno so razdvojeni in očitno je, da je izbira med 56-letnim Aleksandrom Corettijem (predlaga ga Stranka komunistične prenove) in 52-letnim Markom Šavronom (predlaga ga stranka Slovenska skupnost) vse prej kot lahka. Kdo bo opravil korak nazaj, ali pa naprej - odvisno kajpak od zornega kota? Čez teden dni se bodo levosredinske sile znova sestale z željo, da bi le prišli do dogovora in torej do enega samega imena.