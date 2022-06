V dveh dneh uredili plažo in kopališče Castelreggio

Dark Theme

Soparnih trideset stopinj Celzija je včeraj dopoldne spremljalo obiskovalce kopališča Castelreggio, ki so na ležalnikih uživali v prvih dneh uradno odprte poletne sezone. V morju ni bilo množice plavalcev, saj je za marsikoga temperatura vode še prenizka, da bi se prepustil valovom. Prijetno pa je bilo tudi pod senčnikom, na brisači na zaobljenih kamenčkih ali v baru pri belih mizicah s pijačo v roki. Slovenci, Italijani in Avstrijci, ki so prispeli v Sesljan, so najbrž opazili infrastrukturna dela za plažo, ki pa za kopalce niso moteča. Morda le estetsko neprijetna, a nujno potrebna. Če pa bi v zaliv prispeli, denimo, v ponedeljek, bi na meji z naseljem Portopiccolo videli povsem različno plažo, neurejeno, brez osnovnih storitev, ponekod nevarno. Zaradi zamud pri izvajanju občinskega razpisa so namreč kopališče uredili v pičlih 48 urah.

Upravitelj Stefano Raso (FOTODAMJ@N)

DVA DNI IN DVE NOČI Prav toliko je trajala hitra ureditev plaže, potem ko so upravitelji kopališča 31. maja zvečer prejeli potrdilo in dovoljenje za upravljanje območja. »Vreme nam je naklonjeno in ljudi je že prve dni veliko. Uspelo nam je. Odprli smo kopališče Castelreggio in kiosk s pijačami, v noči med ponedeljkom in torkom pa smo iz Tilmenta pri kraju Osoppo pripeljali rečne kamenčke, da bi dokončali plažo in jo uredili s prijetnim, svetlim prodom,« nam je pojasnil Stefano Raso, odgovoren za kopališče in predstavnik družbe PPN, ki je na občinskem razpisu bila kot edina kandidatka izbrana za obnovo znane sesljanske plaže in njeno tridesetletno upravljanje.

Še neurejen prostor, na katerem bo stal kiosk s kulinarično ponudbo (FOTODAMJ@N)