»V egiptovskih zaporih je zaprtih50 tisoč političnih nasprotnikov«

»V egiptovskih zaporih je zaprtih približno 50.000 političnih nasprotnikov samo zaradi njihovih idej in brez nikakršnega spoštovanja človekovih pravic.« Patrick Zaki, egiptovski aktivist, ki ga je po obsodbi v Egiptu zaradi »širjenja lažnih informacij« pomilostil tamkajšnji predsednik Abdel Fatah Al Sisi leta 2023, v ponedeljek ni dolgovezil. Na srečanju v knjigarni Lovat je spregovoril o tem, kar se mu je zgodilo: 22 mesecev je bil namreč priprt brez razloga. »Po 15 mesecih je morala vlada najti obtožbo, ki bi upravičila moj pripor, in našla je članek, ki sem ga napisal o koptski manjšini,« je povedal fant.

V Trstu je z novinarko Lauro Cappon in prevajalko Sabino Bernardi v nabito polni knjigarni predstavil svojo knjigo Sogni e illusioni di libertà - la mia storia. »Aretirali so me, ker sem kritiziral nespoštovanje človekovih pravic v Egiptu,« je dejal in priznal, da ima še vedno nočne more. Zapor ga je močno prizadel in danes se ne čuti varnega nikjer. V veliko pomoč so mu sicer psihologi in tudi pisanje mu je pomagalo prebaviti travmo.

Ob robu srečanja je na vprašanje, ali je dogajanje okrog smrti Giulia Regenija pomagalo pri rešitvi njegovega primera, odgovoril pritrdilno, saj si v Egiptu najbrž niso želeli še enega podobnega primera.