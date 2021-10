V igri samo dva kandidata, voli se v nedeljo in ponedeljek

V nedeljo in ponedeljek, 17. in 18. oktobra, bo v tržaški občini na vrsti drugi krog volitev za tržaškega župana, glasovanje bo v primerjavi s prvim krogom enostavnejše. Tokrat bodo volivci izbirali zgolj med dvema županskima kandidatoma, ki sta se prebila v drugi krog: to sta aktualni župan Roberto Dipiazza za desno ter Francesco Russo za levo sredino. Dovolj bo torej prekrižati ime enega ali drugega kandidata.

Od izida volitev bo potem odvisno, koliko občinskih svetnikov bo izvoljenih iz ene in druge koalicije. V primeru Dipiazzeve zmage bodo 24 od 40 mest v občinskem svetu zasedli kandidati desne sredine (največ Bratje Italije, in sicer osem), v primeru Russovega podviga pa kandidati leve sredine (med njimi bi kar 15 mest zasedli kandidati Demokratske stranke). Če bi Russo postal župan, bi se trem že izvoljenim slovenskim svetnikom iz vrst demokratov (Valentini Repini, Štefanu Čoku in Stefanu Ukmarju) pridružila še četrti slovenski mestni svetnik Peter Močnik (iz SSk na listi TS 21-26) ter tudi slovensko govoreča kandidatka Združenih za drugačno mesto Sabrina Morena.

Volišča bodo tako kot med prvim krogom odprta v nedeljo od 7. do 23. ter v ponedeljek od 7. do 15. ure. Glasovnice bodo prešteli v ponedeljek takoj po zaprtju volišč. Volilni urad, kjer je mogoče dobiti volilno izkaznico (tudi dvojezično), je v Prehodu Costanzi 2 odprt danes od 9. do 13. ter od 14. do 18. ure, jutri in v soboto od 9. do 19. ure, v nedeljo od 7. do 23. ure, v ponedeljek pa od 7. do 15. ure.