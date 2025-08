V industrijski coni gorelo skladišče

Gasilci so včeraj ob 23.30 posredovali v Ulici Malaspina v tržaški industrijski coni, kjer se je vnel požar v 3000-metrskem opuščenem hangarju, v katerem so bili zamaški iz plute. Preverili so, da ne bi bilo v njem ljudi in začeli z gašenjem. Ob 2.30 so požar pogasili, nato so še kaki dve uri bonificirali požarišče in zavarovali objekt.

Vzroke požara, v katerem se ni nihče poškodoval, še preiskujejo. Na kraju so bili policisti.

Zaskrbljenost zaradi morebitnega požara se je že v nočnih urah širila na družbenih omrežjih, saj se je več ljudi iz okolice pritoževalo nad gostim dimom.