Okrog 17.45 sta bila v nesrečo v križišču med Ulico sv. Frančiška vpletena volkswagen polo in bmw, ki ji je, kot kaže, botrovala izsiljena prednost. Voznica volkswagna je trčila v bmw in nato še v prometni znak. Voznica in voznik se nista poškodovala, nastala pa je večja gmotna škoda, pri bmw-ju se je tudi zlomila polos. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče in preusmerjajo promet ter gasilci, ki so zavarovali poškodovana avtomobila in območje. Promet je oviran.