V Križu predali namenu »najlepše nogometno igrišče na Tržaškem«

Ob lepem sončnem vremenu so predstavnikom tiska zjutraj orisali dela, ki so bila letos izvedena na igrišču. Slednje odslej prekriva plastična, in v precej manjši meri tudi resnična trava. Po oddaji del, ki si jih je zagotovilo podjetje Venturelli Romolo srl iz Forlija, so na igrišče pripeljali bagre. Sledil je polmetrski izkop materiala. Pod umetno nogometno preprogo so nasuli plasti najprej grušča in nato peska. Da bo trava primerno uspevala so pod površje namestili namakalni sistem, kateremu dobavljajo vodo črpalke, ki so nameščene zraven novega deset hektolitrskega rezervoarja. V tem sklopu del, za izvedbo katerih je občinska uprava zagotovila 700 tisoč evrov, so uredili tudi temelje nogometnih vrat in prehod za vozila. Igrišče obdaja tudi nova ograja, na kateri so izhodi pobarvani v rumeno.

Pogled na novo igrišče je res lep, je bilo slišati iz ust vseh prisotnih. Župan je potrdil Vidonijevo oceno, da ima Križ sedaj »najlepše nogometno igrišče na Tržaškem.«