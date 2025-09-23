V mandraču Sacchetta poginil delfin

V mandraču Sacchetta na tržaškem nabrežju je poginila velika pliskavka, truplo delfina je opazil mimoidoči, ki je o najdbi obvestil osebje Miramarskega morskega rezervata. Morski biologi so v preteklih dneh opazovali starejšo veliko pliskavko, ki je plavala med plovili v pristanišču, zaradi česar domnevajo, da gre pri truplu za isto žival. Kadaver bodo prevzeli specializirani veterinarski tehniki iz Univerze v Padovi. Najprej bodo na podlagi plavuti poskušali ugotoviti, ali je delfin, ki je poginil, tisti, ki je plaval po mandraču. Za identifikacijo živali si bodo pomagali tudi z arhivom piranskega društva za opazovanje delfinov Morigenos. Veterinarji bodo obenem še poskušali ugotoviti vzrok smrti sesalca.