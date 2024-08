V mestnem vrtu Mascherini predali namenu prenovljeno teraso

»Z manjšimi deli želimo izboljšati kakovost življenja naših občanov in videz javnih površin.« Tako je Michele Babuder, v občinskem odboru pristojen za urbanistiko, povedal na odprtju prenovljene zgornje terase mestnega vrta Mascherini na Trgu Carlo Alberto. V družbi občinskih svetnikov, tehnikov in izvajalcev je opisal opravljena dela, vredna 200 tisoč evrov.

Največ energij je zahtevala zamenjava stebrišča. Podobno kot na spodnji terasi, so tudi na zgornji na opekastih stebrih stali leseni drogi z glicinijo in drugimi ovijalkami. Stebrišče so v celoti podrli in ga zamenjali z novim iz posebnega jekla t.i. corten, ki vsebuje baker in fosfor in je zato odporen proti koroziji. Material se lahko v celoti reciklira. Goli stebri, ki so zdaj skoraj oranžne barve, se bodo s časom potemnili in bodo nekoliko bolj skladni z okoljem. Jeseni bodo okoli njih posadili nove ovijalke, ki bi morale stebrišče oviti in pod njim ustvariti prijetno senco za sprehod med dišečim cvetjem. Prenovili so tudi kamniti pod in tri stopnišča ter prehod za pomikanje z vozički.

