V Miljah med izrednim nadzorom legitimirali 130 ljudi

Prejšnji teden so policisti, karabinjerji, finančni policisti in mestni redarji izvajali izredni nadzor na ozemlju miljske občine. Legitimirali so 130 ljudi in pregledali 48 vozil ter šest lokalov. Ugotovili so dve kršitvi prometnih predpisov in zasegli vozilo, ki ga je vozila oseba brez vozniškega dovoljenja.

Izredne kontrole je tržaška kvestorica Lilia Fredella med drugim odredila zaradi nedavnih prijav na račun skupin mladoletnikov, ki so kalile javni red in mir v Miljah ter običajnega poletnega porasta kopalcev in turistov v obmorskem mestecu.