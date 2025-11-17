V Miljah so bili pripravljeni na plimovanje

V Miljah so bili danes zjutraj že zgodaj pripravljeni na morebitno plimovanje. Obilno deževje bi namreč lahko povzročilo dobro poznane nevšečnosti, morje je že večkrat poplavilo obalno mestece. V mandraču, manjšem notranjem pristanišču so postavili zapornice, ki jih že nekaj časa uporabljajo, da se zaščitijo pred visoko plimo, so sporočili s tamkajšnje Občine. Samo središče so zaprli za promet. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so začasno prekinili tudi pomorsko povezavo Delfino Verde med Miljami in Trstom.

Približno ob 9. uri so odstranili zapornice in so spet omogočili običajne razmere.