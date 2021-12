V Miljah so se znesli nad božičnim drevesom

Prerezali so žice električnih lučk, odtrgali okraske in jih zmetali na tla, v bližnjo zelenico in zidek. 23. decembra zvečer se je skupinica mladih znesla nad božičnim drevesom pred občinsko knjižnico Guglia v Miljah. Storilce so med protipraznično akcijo ujele nadzorne kamere.

Šlo naj bi za skupinico mladih, ki naj bi po besedah župana Paola Polidorija po neljubem dejanju stopila na avtobus. V kratkem naj bi torej pregledali še posnetke podjetja Trieste Trasporti, da bi jim s pomočjo lokalne policije stopili na sled. Roti pa jih sicer, naj se sami predajo in tako vsaj delno izboljšajo svoj položaj, čeprav bodo morali škodo tako ali tako plačati, je poudaril. Ligaškemu županu se zdi napad na božično drevo še posebno sramoten, ker so okraske izdelali otroci iz krajevnih šol.

Ne gre pa vsekakor za nikakršno novost. Božični duh oziroma veseli december ne navdušuje čisto vseh. Dobrih deset dni pred miljsko epizodo je trojica verjetno pijanih deklet, ki so jih ravno tako ujele nadzorne kamere, na Velikem trgu obglavila kip ovce v tamkajšnjih jaslicah. Lani pa je neznanec sredi Sesljana požagal božično drevo, ki ga je tja dala postaviti devinsko-nabrežinska občinska uprava.