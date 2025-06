V Miramar se vrača Maksimilijanova egiptovska zbirka

Miramarskega gradu in njegovega parka ne more še enkrat zajeti takšna degradacija, kakršna ga je načela pred letom 2017. Takrat je vodstvo gradu vzela v svoje roke direktorica Andreina Contessa, ki ravno v teh dneh zaključuje svoj mandat. »Vse smo izpeljali na način, da bo grad ohranil svoj sijaj tudi v prihodnosti. Vzpostavili smo sistem nadziranja stanja zbirk, notranjosti gradu, parka in celo posameznih dreves,« je zagotovila na včerajšnjem posvetu Miramare. Natura che ispira cultura (Miramar. Narava, ki je navdih za kulturo), ki je potekal delno v deželni palači na Velikem trgu in delno na samem gradu.

Contessa je muzej s svojo ekipo, ki jo je včeraj večkrat pohvalila, vodila osem let. Ko je prevzela odgovornost zanju, sta bila tako grad kot park v zelo slabem stanju. Na posvetu je predstavila delo, ki je bilo opravljeno na podlagi Maksimilijanovih načrtov in številnih zgodovinskih ter botaničnih raziskav. Ponovni razcvet parka in gradu je povečal dohodke muzeja za 170 odstotkov, navdušil je tudi številne obiskovalce - teh so v lanskem letu prešteli več kot milijon -, kar je razvidno iz ankete o zadovoljstvu z obiskom, ki jo je prispevala družba SWG in so jo včeraj predstavili na celodnevnem posvetu. Direktorica muzeja je še razkrila, kakšni so obeti za prihodnost ter da se z Dunaja v Miramar vrača prav posebna Maksimilijanova zbirka. To hrani dunajski muzej zgodovine umetnosti, vsebuje pa več kot dva tisoč predmetov iz Egipta, je povedal izvršni direktor družbe Mondo mostre Simone Todorov. V miramarski konjušnici jih bodo postavili na ogled maja leta 2026, tu bodo ostali šest mesecev.