V največjih težavah delavci iz zaodrja

Na Velikem trgu se je v popoldanskih urah na protestu kulturnih delavcev, ki ga je sklicalo več sindikalnih organizacij, zbralo kakih 150 do 200 udeležencev. Opozarjajo na težave, ki jih preživlja sektor v obdobju pandemije, pri čemer so bili najbolj zapostavljeni delavci iz zaodrja, ki so tisti najmanj vidni, toda nič manj pomembni od ostalih. Gre za celotno verigo, ki je potrebna, da lahko nastajajo kulturni dogodki, uprizoritve ali koncerti. Sindikalni predstavniki predlagajo sklic omizja, ki bi bilo posvečeno ravno omenjenim kategorijam. Na popoldanski demonstraciji so bili prisotni tudi predstavniki Slovenskega stalnega gledališča.

