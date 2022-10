V nesreči pri Bajti poškodovan 62-letni domačin

Reševalci deželne službe za nujno pomoč Sores so v popoldanskih urah posredovali v Bajti, pri Saležu, kjer sta v križišču trčila avtomobil fiat punto in skuter, ki ga je vozil 62-letni domačin. Skuterist je padel in obležal poškodovan na cestišču. Sprva je kazalo, da je utrpel hude poškodbe, kasneje so zdravniki ugotovili, da ni v življenjski nevarnosti. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Voznica fiata punto, stara 58 let, je bila na srečo nepoškodovana, vendar močno pretresena. Na kraju so bili gasilci in karabinjerji.