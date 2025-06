V občini Dolina si lahko privoščijo le dve košnji na leto

Še pred nekaj dnevi je bila trava ob cesti, ki pelje iz Boršta proti Jezeru, visoka skorajda meter. Krajani so se hudovali, da je to izraz nemarnosti, hkrati pa opozarjali na potencialno nevarnost za voznike, saj tako visoka trava omejuje vidljivost na cesti.

»Občinskih cest je za kakih 38 kilometrov, sedanja sredstva zadostujejo za dve košnji na leto - eno spomladansko nekje maja oziroma junija in eno poletno, se pravi avgusta ali septembra,« je za Primorski dnevnik pojasnil dolinski odbornik Michele Di Donato, ki je med drugim pristojen za javne zelene površine.

Letos opravlja to delo družba Trieste Verde Group, ki je zmagala na javnem razpisu. V glavnem skrbijo za obcestne košnje, ki predvidevajo košnjo največ enega metra travnate površine od roba ceste. Z zadrugama Basaglia in Monte San Pantaleone, s katerima imajo večletno pogodbo v sklopu deželnega razpisa, ter z občinskimi delavci opravljajo drugače redne košnje šolskih dvorišč, spominskega parka v Dolini ter zelenic in igrišč ob gledališču v Boljuncu, v Žavljah in drugod na občinskem ozemlju, je dodal odbornik. Dodal je še, da se po potrebi lotijo tudi čiščenja cestnih robov z odstranitvijo zemlje in drugega materiala, ki se tam nabira.