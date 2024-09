V ospredju festivala umetna inteligenca

Veliki trg se je v teh dneh spremenil v pravi laboratorij na prostem. V 40 razstavnih paviljonih se predstavljajo tržaški znanstveni centri, glavni junaki 13. festivala Trieste Next. Uradno se je festival začel danes dopoldne, ko je trg obiskalo več kot 2000 osnovnošolcev, dijakinj in dijakov iz cele Furlanije - Julijske krajine. Sledili so predavanjem ter s prostovoljci izvajali najrazličnejše poskuse in igre. Poleg znanstvenih centrov je v naselju do nedelje mogoče spoznati delovanje forenzične policije in kupiti knjige o znanosti za vse starosti.

Najbolj pisan paviljon, v katerem je bilo včeraj veliko otrok zbranih okrog raziskovalcev, je posvečen delovanju inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS, ki je letos na festivalu prisoten tudi ob 4. pomolu z ledolomilcem Laura Bassi, ki se pripravlja na novo plovbo proti Antarktiki. Vse brezplačne vstopnice za obisk raziskovalne ladje so že zdavnaj oddali.

Letošnja novost v naselju predstavlja stojnica Evropskega parlamenta. Festival Trieste Next so namreč izbrali kot najpomembnejši dogodek za poljudno širjenje znanstvenih vsebin v Evropi.

Višek dogajanja je danes bila Noč raziskovalcev SHARPER, ki jo prireja Znanstveni imaginarij. Pred tem pa so vodilno temo festivala, umetno inteligenco (UI) , obravnavali na številnih dogodkih.

