V petek bo pri Svetem roku zaživel šesti festival Malvazije v pristanu

V objemu portiča miljskega naselja Svetega Roka bo v petek zaživel šesti festival Malvazije v pristanu, degustacijski večer posvečen znani vinski sorti, simbolu istrske zemlje. Dogodek, ki bo na enem mestu združil 40 vinarjev in mojstrov okusa, so v četrtek predstavili na terasi turistične kmetije Scheriani v Miljah. Za nameček in v vabilo na petkov festival so se s svojo malvazijo predstavili lokalni vinarji Lenardon, Vigna sul mar, Scheriani, Bajta in Grgič. S pogledom na Tržaški zaliv pa so goste pogostili z domačimi dobrotami ob spremljavi jazz skupine The Swing Lane.

»Kruh, vino, olje, malvazija in Istra so simboli naše zemlje,« je na predstavitvi pozdravil miljski podžupan Nicola Delconte in napovedal, da bodo v prihodnosti koledar dogodkov miljske občine obogatili še z drugimi vinskimi prazniki, »degustacije smo vključili tudi v druge dogodke v Miljah, kot sta Beethoven Fest in praznik sv. Martina. S petkovim festivalom se utrjuje sodelovanje s portičem Sv. Roka.«

Malvazije v pristanu nastaja na pobudo agencije za razvoj podeželja LAS Kras in Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ), ki si v sodelovanju z miljsko občino, Društvom vinogradnikov s Krasa, deželnim zavodom Promoturismo FVG in drugimi partnerji od leta 2019 prizadevata za promocijo lokalnih proizvodov. »Prireditev je v zadnjih letih presegla pričakovanja, čeprav je bil njen potencial jasen že od samega začetka,» je povedal predsednik LAS Kras David Pizziga, »skupaj z vitovsko in s teranom je postal simbol povezovanja. V ospredje postavlja lokalne vinarje in hkrati gradi mostove med regijami in generacijami.« Pizziga je izpostavil potrebo po promociji in nagovarjanju tistih obiskovalcev, ki prisegajo na kakovost proizvodov.

Promocija kakovosti

Projekt, ki nastaja v okviru programa Interreg Italija-Slovenija (Sklad za male projekte GO! 2025), nosi podnaslov Okusi brez meja ob morju ter predstavlja kulinariko in vino kot uvod v nova čezmejna doživetja. »Prizadevamo si za rast in razvoj gospodarskega okolja na našem ozemlju,» je dejal predsednik SDGZ Fabio Pahor, »in za promocijo naših podjetnikov, gostiln, pekarn, proizvajalcev in drugih. Petkov festival je priložnost za spoznavanje ozemlja ter spodbujanje podjetništva, ki krepi gospodarsko dinamiko regije.« Pahor je spomnil, da bo njegova organizacija prihodnje leto praznovala 80 let. Od samega začetka je v projekt verjelo Društvo vinogradnikov s Krasa, ki ga je v četrtek zastopal Robi Jakomin.

Na petkovi degustaciji bodo med 18.30 in 22.30 prisotni vinarji s Krasa, iz Trsta, Brega in Milj, s slovenske strani Krasa, iz Brd, Pordenona, slovenske in hrvaške Istre ter Vipavske doline. Na voljo bodo krušni izdelki, pekovske specialitete in druge lokalne dobrote v režiji Gostilnice Ruj iz Dutovelj, Macino fine food iz Trivignana, Spaccio Pani Mimì e Cocotte iz Trsta in Mamm iz Vidma.

Organizatorji obveščajo, da je na prizorišču bolj malo parkirnih mest. Svetujejo, naj se gostje z vozili pripeljejo do parkirišča Alto Adriatico, na Nabrežje Benetke (približno 10 minut peš od Sv. Roka) in od rta Na punti do pomola T (15 minut peš do Sv. Roka). Vse informacije o vstopnicah in dogodku so na spletni strani www.trieste.green in na e-naslovu trieste.green@galcarso.eu.