V poletnih središčih prostora le za polovico vlog

Tržaška občina je 16. in 17. maja staršem in skrbnikom poslala sporočilo o sprejetju ortok v izbran občinski poletni center oziroma v poletno središče iz projekta Ricrestate. Občina je do konca aprila prejela 9687 vlog, sprejela pa jih je 5266. Med temi je le sedem otrok dobilo svoje mesto v slovenskem oddelku jaslične storitve, deset v prostorih vrtčevskih poletnih središč, petnajst pa v osnovnošolskih.

Največ jih bodo sprejeli v okviru projekta Ricrestate, ki je namenjen otrokom in mladim med 6 in 19 let: na 3497 vlog je bilo sprejetih 1850, to je 52,9 odstotkov, na čakalni seznam pa je pristalo 1647 vlog. Vrtčevskih otrok bo v poletnih centrih 1754 (56,5 %). Občina je prejela 3106 prijav in jih na čakalni seznam uvrstila 1352. Osnovnošolcev pa bo 1022: prejeli so 1982 prijav in mesto zagotovili 51,6 % otrok, 960 jih je pristalo na čakalni seznam.

Najmanj bo dojenčkov: v prostorih občinskih jasli bodo julija in avgusta sprejeli 640 otrok starih med 3 in 36 mesecev. Na čakalno listo je v tem primeru pristalo 462 otrok. Vlog je bilo 1102, kar pomeni, da je občina sprejela 58,1 % prijav. Slovenski oddelek poletnega središča v Ulici Veronese, kjer se namreč že nahajajo jasli Semidimela oz. Gosenica, bo sprejel, kot rečeno, le sedem otrok. Vlog pa je bilo za ta oddelek 21, kar pomeni, da so ugodili vsaki tretji družini. Splošno razmerje pa kaže, da je v italijanskih oddelkih bil sprejet vsak drugi otrok.