Četrtek, 14 avgust 2025
V Portopiccolu aretirali ruskega podjetnika

Za njim je bila razpisana mednarodna tiralica

Spletno uredništvo |
Sesljan |
14. avg. 2025 | 10:29
    Sesljansko naselje Portopiccolo (ARHIV)
Tržaški policisti so v nedeljo, 27. julija, zvečer (vest pa so sporočili danes) v sesljanskem naselju Portopiccolo aretirali ruskega državljana, zoper katerega so ruske oblasti 24. decembra 2024 razpisale mednarodno tiralico. Moškega, ki je podjetnik, obtožujejo, da si je nezakonito prisvojil pet milijard rubljev, kar je okrog 55 milijonov evrov. Gre za del zneska, ki so ga za gradnjo avtoceste nakazali podjetju, v katerem je bil generalni direktor. Del pa niso nikoli dokončali.

Moškega so v pričakovanju izročitve ruskim oblastem policisti prepeljali v tržaški zapor.

