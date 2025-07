V prometni nesreči umrl vojak

V smrtni prometni nesreči, ki se je pripetila v noči na torek na avtocestnem priključku med Zgonikom in Sesljanom, je umrl 47-letni vojak Michele Gallo, po rodu iz kraja Venosa v Bazilikati. Delal je v upravi 4. konjeniškega polka Genova v Palmanovi. S soprogo in dvema otrokoma pa je živel v Červinjanu.

S prometne policije, ki je kar tri ure zbirala obvestila glede okoliščin prometne nesreče, so sporočili, da lahko le ugibajo, zakaj je moški po prvi manjši nesreči stopil na drugo stran avtoceste. Prav tako ne vedo, kaj je botrovalo prvi nesreči. Kot so povedali, bi lahko bila žrtev nesreče po trku v ograjo zmedena in je zato refleksno zapustila cestišče, pri čemer pa ni pomislila, da na drugi strani vozijo avtomobili z veliko hitrostjo, in da vozniki tam ne morejo predvideti pešcev na vozišču.