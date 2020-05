V rokavicah sta si izmenjala poročni prstan

Kdor čaka, dočaka. Po dolgih enajstih tednih, ko je bilo sklepanje zakonskih zvez zaradi pandemije prepovedano, so danes številni novoporočenci lahko končno stopili v zakonski stan. Prvi par je v poročni dvorani tržaške občinske palače prisegel že ob 9. uri pred občinskim odbornikom Michelejem Lobiancom, ki je dopoldan pospremil v skupno življenje kar sedem parov: »Veseli me, da lahko spet sklenem zakonske zveze. Priznam, da sem bil ob sklepanju prve poroke, ganjen.« V poročno dvorano je par vstopil le v družbi prič. Pri izmenjavi prstanov sta snela rokavico samo do prstanca. Ob koncu obreda sta si za trenutek snela tudi obrazno masko in se pred podpisovanjem poljubila.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.