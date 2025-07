V sinhrotronu pri Bazovici pišejo prihodnost raziskovanja

V sinhrotronu pri Bazovici se začenja nova raziskovalna doba. Po več kot 30 letih pospeševanja električno nabitih delcev so 2. julija ciklotron Elettra še zadnjič ugasnili, saj ga bo kmalu nadomestila Elettra 2.0, naprednejša naprava, ki bo tisočkrat svetlejša in 60-krat doslednejša, med najmočnejšimi na svetu. Tehnološki podvig so s slovesnostjo pozdravili danes dopoldne na notranji terasi linearnega pospeševalnika Fermi, ki pa bo še naprej neprekinjeno deloval.

»Začenja se postavitev novega ciklotrona, ki se bo dokončala v letu 2026. Prve svetlobne linije pa bodo na voljo za uporabo leta 2027,« je povedal predsednik in generalni direktor Elettre Alfonso Franciosi. Nagovoril je »veliko družino, ki omogoča delovanje raziskovalnega središča, od večinskih partnerjev, kot sta znanstveni park Area, prvi delničar Elettre, in Dežela Furlanija - Julijska krajina, do centra CNR in drugih.«

Od leta 2027 bo delovalo 32 žarkovnih linij, 20 obnovljenih in 12 novih.