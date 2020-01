V Siriji se uporablja prepovedano orožje

Na severu Sirije ni večjih bojev, vendar priče pripovedujejo o kršitvah premirja in uporabi prepovedanega orožja s strani turške vojske. Gre predvsem za t.i. bombe DIMA z volframom, ki povzročajo neozdravljive opekline in naposled privedejo do pojava sarkoma oz. vrste raka, ki prizadene mehko tkivo ali kosti. Poleg tega se uporabljajo tudi bombe z belim fosforjem, ranjenci pa pričujejo o kršitvah mednarodnih konvencij. To je med drugim doživel tržaški zdravnik Marino Andolina na severovzhodu Sirije v kraju Hasake, od koder se je vrnil pred mesecem dni in kjer je s skupino ameriških veteranov, ki jih je politika njihove države razočarala, nudil svojo zdravniško pomoč tako v tamkajšnji bolnišnici kot v begunskih taboriščih na frontni črti.

Andolina je bil 21. januarja zvečer gost miljskega krožka Stranke komunistične prenove - Evropske levice v okviru niza Proti vsaki vojni vztrajamo z mirovnimi pobudami. Na srečanju tržaški zdravnik in tudi prepričan komunist ni govoril toliko o svoji izkušnji delovanja na kriznih območjih v Siriji in Iraku, kolikor o pomenu prizadevanja za mir. V tem okviru je izrekel odločno kritiko na račun italijanskega sodelovanja pri raznih vojaških oz. uradno »mirovnih« misijah po svetu v okviru zavezništva z Združenimi državami Amerike in zveze NATO, saj se s tem izpostavlja nevarnostim, ponekod pa so italijanski vojaki že padli.

Tržaški zdravnik je tudi zelo kritičen do pristopa, ki ga imata zlasti Madžarska in Hrvaška do vprašanja migrantov, s katerimi pogosto ali celo vedno uporabljata silo. Drugače se na Bližnji Vzhod verjetno ne bo vrnil tako kmalu. Skoraj zagotovo pa se bo udeležil mirovne oz. protivojne demonstracije, ki bo v soboto, 25. januarja, potekala v Avianu z začetkom ob 14. uri na Stolnem trgu. Tržaški udeleženci se bodo zbrali na Trgu Oberdan ob 11. uri, nato se bodo z osebnimi avtomobili podali do Aviana.