V skupnem prostoru bodo ustvarjali mladi

Pri Sv. Magdaleni so danes uradno odprli nov društveni prostor namenjen mladim. V pritličju na hišni številki 154 bodo odslej domovali Društvo mladih Slovencev DM+, Mittelab in ZKB Mladi, katerim Zadružna kraška banka Trst Gorica deje prostore v brezplačno uporabo. Naselitev so mladi praznovali z druženjem.

»Prostore podružnic, ki jih ne uporabljamo, namenjamo mladim. Trem društvom, ki so se tu vselila, želimo, da bi delovala dinamično. Banka pa jim bo pri upravljanju prostorov pri strani,« je izjavil Marko Petrot za ZKB.

»Za naše društvo je zelo pomembno, da smo lahko fizično prisotni v vseh treh pokrajinah,« je povedala Neža Kravos za DM+ in druženje uvedla z zahvalami in željo, da bi včerajšnje bilo eno izmed mnogih srečanj.

»Društvo ZKB Mladi, ki deluje od septembra 2016, bo z veseljem sprejemalo sovrstnike v novih prostorih v središču mesta. Kot prvo bomo tu podelili štipendije zaslužnim članom,« je povedala Tina Kralj.

Društvo Mittelab je hackerspace, t.j. fizični prostor, kjer se družijo ljubitelji informatike, elektronike, robotike in novih tehnologij. Društvo je sicer že bilo med uporabniki prostorov ZKB na Trgu Libertà. »Tu bodo imeli na razpolago vse, kar lahko ljubitelj elektronike potrebuje. Poleg laserskega tiskalnika smo namestili dve mizi za elektroniko in 3D tiskalnike,« je pojasnil predsednik Aljaž Srebrnič.