V slovenščini »bolj zaupaš«

Lani je na tržaški univerzi diplomirala prva slovenska logopedinja, jutri pa bodo na Oddelku za medicino, kirurgijo in zdravstvene vede poskrbeli še za nadaljnji korak: dvojezično razglasitev. Od leta 2016 tu obstaja študijski program logopedije, na katerem je vsako leto eno mesto namenjeno dvojezičnemu študentu ali študentki. Ni pa dovolj, da ta obvlada slovenščino, za sabo mora imeti tudi študijsko kariero oziroma opravljeno višjo šolo v tem jeziku.

Štafetno palico Marie Milanese iz Štandreža, slovenske predstavnice prve generacije diplomantk je letos prevzela Katerina Sossi, doma z Opčin, ki je že danes z drugimi 17 kolegicami za sabo spravila zaključni izpit za prvostopenjsko triletno diplomo. Posvetila se je dvojezičnosti v afaziji, to je oslabljeni ali izgubljeni zmožnosti govora zaradi možganskih okvar. Najpogostejši razlog za to je običajno možganska kap. Posameznik se lahko še izraža s kretnjami, vendar ni več v stanju povedati, kar želi. Težave in pomoč na tem področju bo openska diplomantka uvodoma orisala v slovenščini, sledil pa bo zagovor v italijanščini. Profesorica jo bo pred tem predstavila dvojezično. »Zaprosili smo, ali lahko razglasitev poteka v omenjeni obliki. V tajništvu univerze so zelo sproščeno pristali na to. Vse je bilo zelo naravno. Podelitev diplom bo sicer zaradi novega koronavirusa tokrat na daljavo. Študentke bodo doma, komisija pa se bo z njimi povezala iz velike dvorane katinarske bolnišnice,« je razložila didaktična mentorica študijskega programa logopedije Sonia Antoni, ki je tudi sama pripadnica slovenske narodne skupnosti.