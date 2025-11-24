V slovenski Istri konec tedna več primerov vandalizma in nasilja

V Kopru je v petek nekaj minut po 19. uri domačin poklical policiste in jim povedal, da je na svojem dvorišču zalotil mladeniča, ki mu je hotel ukrasti moped. To mu je preprečil in ga zadržal do prihoda policistov. Šlo je za 18-letnika iz okolice Kopra z dvema pomočnikoma, ki pa sta pobegnila. Policista sta 18-letnika popisala in ga kazensko ovadila zaradi poskusa tatvine.

Medtem ko sta zaključevala postopek, sta opazila, da se v bližini kadi. Pohitela sta proti izvoru dima in opazila, da gori ena od stojnic na tržnici. Z gasilnim aparatom iz svojega avtomobila sta ogenj pogasila. Skupaj z drugimi kolegi sta nato ugotovila, da se je pred požarom na tržnici družila skupina mladostnikov, ki so po stojnici polili bencin in zanetili ogenj. Če jih bodo odkrili, jih bodo kaznovali zaradi povzročitve splošne nevarnosti, so pojasnili na Policijski upravi Koper.

Prav tako v petek je na glavni avtobusni postaji v Kopru 17-letnega Koprčana obstopilo več fantov in ga napadlo. Neznanec naj bi ga z nekaj udarci podrl na tla, nato pa na tleh še nekajkrat brcnil in nato skupaj s kolegi zbežal. Napadalcev policisti še niso našli.

V nedeljo nekaj minut po 6. uri pa je 30-letni Izolan pred gostinskim lokalom v Izoli opazil dve skupini mladeničev, ki sta se glasno prepirali. Stopil je mednje in jih pozval, naj prenehajo, sicer bo poklical policijo. Štirje so ga napadli in ga z udarci zbili na tla. Ko so se razbežali, je poklical policiste, ki zdaj iščejo napadalce.

V Luciji pa so v soboto zvečer po izjavah očividcev mladoletniki v smetnjak z biološkimi odpadki pri zdravstvenem domu vrgli več petard ali raket, ki so povzročile požar. Pred prihodom policistov so se razbežali.