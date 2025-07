V Štivanu posekali 25-metrski topol

Občinska služba za vzdrževanje javnih zelenic je danes pri cerkvi svetega Janeza Krstnika v Štivanu odžagala 25-metrski topol. Drevo je bilo popolnoma suho, zaradi česar je obstajala nevarnost, da pade. Da bi preprečili škodo na verskem objektu in morebitne nesreče, so se na Občini Devin - Nabrežina odločili, da visoko drevo odžagajo.

Novico je danes na družbenih omrežjih sporočil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec. Delavci so se do visokih vej dvignili s kamionskim dvigalom, na kar so z motornimi žagami drevo razžagali na kose. Župan je obiskovalce območja pozval, naj se izogibajo kraju intervencije vse do zaključka del.