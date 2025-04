V Svetoivanskem parku do ponedeljka cvetni spektakel

Cvetličnemu sejmu Horti Tergestini, ki je svoj dom že pred leti dobil v Svetoivanskem parku, ne pravijo brez razloga cvetni spektakel. Sejem vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev, ki lahko na različnih koncih parka uživajo v ogledu pisanega cvetja in lončnic, hkrati pa dobijo tudi sveže ideje za oblikovanje cvetličnih vrtov in parkov ter se seznanijo z najnovejšimi modnimi trendi pri okrasnem rastlinstvu.

Letošnji dogodek, ki doživlja 19. izvedbo, se je začel danes, končal pa se bo na velikonočni ponedeljek zvečer. Velike množice so se v park pri Sv. Ivanu zgrinjale že danes dopoldne in med obiskovalci je bilo slišati, da je sejem pravi raj za vsakogar, ki ima rad rastline in vrt. Sejem Horti Tergestini je že zdavnaj postal magnet tudi za obiskovalce iz Slovenije. Prijateljici iz Kopra sta nam povedali, da je ta sejem že nekaj let na njunem koledarju, saj je tu mogoče dobiti rastline, ki jih v običajnih rastlinjakih ni.

Da je sejem vsako leto izjemno dobro obiskan, ne preseneča, saj je s svojo pestro in bogato ponudb semen, čebulic, gomoljev, sadik, najrazličnejših dišavnic, grmovnic, vrtnih rastlin v posodah, opreme za urejanje vrta, parkov in teras ter strokovne literature o gojenju rastlin eden najbolj prepoznavnih znanilcev pomladi v teh krajih. Letos se je zbralo okrog 80 razstavljavcev, med katerimi so tudi gostje iz Slovenije, Madžarske in Avstrije.

